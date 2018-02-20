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Fútbol

Luis Nery en tierra del ‘Sol naciente’

Listo para defender título, el boxeador Luis ‘Pantera’ Nery ya se encuentra en Japón

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Escrito por: Azteca Deportes

Tokio, Japón. El boxeador mexicano Luis Nery llegó este martes a Japón, donde ultimará detalles para su pelea de revancha del próximo 1 de marzo con el local Shinsuke Yamanaka.

“Pantera” Nery noqueó en agosto pasado a Yamanaka para proclamarse nuevo campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cetro que expondrá por primera vez en el estadio de Sumo, en el barrio de Kokugikan.

“Nos preparamos a conciencia, este cinturón se va a ir de nuevo a México, estamos seguros de eso”, dijo Luis Nery a su llegada al país del “Sol naciente” y agradecido por el apoyo de la afición.

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Acompañado de su representante, Guillermo Brito Jr, y de su equipo de trabajo, el invicto tijuanense (25-0, 19 KOs) sabe que será una pelea complicada, pero confía en el trabajo realizado en los últimos meses.

“Ya estamos en Tokio, listos para la pelea, sabemos que es una pelea dura, sabemos que va a ser más dura o igual que la primera, pero venimos bien preparados”, comentó, luego de ser recibido por un nutrido grupo de medios de comunicación.

Viajaron también con el pugilista su entrenador Ismael Ramírez; el nutriólogo Marco Pérez, y el asistente del entrenador, Virgilio Maldonado.

El pleito titular será el próximo 1 de marzo, pero Nery ya esta en la sede para aclimatarse al horario y cerrar su preparación, dispuesto a derrotar por segunda vez a la “Izquierda de Dios”.
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