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Luis “Pantera” Nery vs Shinsuke Yamanaka en vivo | Box Azteca

El campeón mexicano " Pantera” Nery expondrá su título ante el japonés Yamanaka este jueves desde la tierra del sol naciente

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo jueves 1 de marzo a las4:45 de la mañana, Aztecadeportes.com transmitirá _en vivo_ el segundo combate entre Luis “Pantera” Nery VS Shinsuke Yamanaka desde el Estadio de Sumo en el barrio de Kokugikan de Tokio, Japón, todo de la mano de la narrativa inigualable de Carlos Alberto Aguilar y del experimentado Eduardo Lamazón.

El campeón mundial Gallo WBC, el mexicano Luis ¨Pantera¨ Nery (25-0, 19 ko´s), quiere reconfirmar al mundo del boxeo que su victoria y coronación como campeón en agosto pasado sobre el ídolo y ex monarca del mundo Shinshuke Yamanaka (27-1-2, 19 ko´s) no fue casualidad ni con ventajas.

¨La revancha se la merece por lo que hizo Yamanaka como campeón, pero ahora es mi tiempo, demostraré que no fue casualidad que le gané, aquí estamos de nuevo en su casa y lo noquearé, no sé si en el primer o último round pero ganaré por nocaut¨, aseveró el tijuanense de 23 años.

Nery se vio poderoso y explosivo en su sesión de entrenamientos en Japón e impresionó a los periodistas nipones, quienes insistieron mucho en preguntar lo del dopaje. ¨Soy un peleador limpio, sano, nunca he hecho trampa, en México no hay un control sanitario estricto de la carne, pero en esta preparación todos mis alimentos los adquirí en San Diego, California y además orgánicos¨ explicó el de Tijuana.

¨Vengo a limpiar mi nombre, que erróneamente mancharon por el supuesto doping, es de honor para mí y ganaré cueste lo que cueste y de forma convincente, no lo duden¨ finalizó.

No te pierdas este jueves la transmisión del imperdible combate Nery VS Yamanaka II en vivo a través de Aztecadeportes.com a partir de las 4:45 de la mañana.
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