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Fútbol

Memorable actuación de Munguía en Las Vegas

El mexicano hizo la segunda defensa exitosa de su título Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo

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Foto de accion de la pelea por el titulo juniro mediano de la WBO entre Jaime Munguia vs Brandon Cook desde T-Mobile Arena en las Vegas, Nevada. Action photo of the fight for the junior middleweight title of the WBO between Jaime Munguia vs. Brandon Cook from T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. EN LA FOTO:|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

LAS VEGAS.- Jaime Munguía retuvo con sensacional actuación el campeonato Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo al noquear al 1:03 del tercer episodio al canadiense Brandon Cook ante una gran entrada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, previo al evento estelar entre Canelo y GGG.

Munguía mandó a la lona a Cook en el tercer asalto antes de obligar a Tony Weeks a detener el combate luego de una combinación de golpes vistosa y poderosa para la que ya no tuvo respuesta el retador, quien simplemente no fue pieza para el campeón en otra brillante actuación.

Jaime de la promotora Zanfer que dirige Fernando Beltrán mejoró su récord a 31-0 con 26 nocauts en una jornada memorable para él, mientras que Brandon se quedó con 20-2 y 13 nocauts. Fue la segunda defensa del campeón de las 154 libras de la OMB, luego de haber derrotado a los excampeones Sadam Ali y Liam Smith en este mismo año.

También en el respaldo de la función, el duelo de ex campeones mundiales lo ganó el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González al mexicano Moisés Fuentes por nocaut en cinco episodios en Las Vegas, tras una brutal mano derecha que mandó a la lona al púgil azteca.

En otros resultados, David Lemieux noqueó en un round a Gary O’Sullivan en una batalla en peso mediano, mientras que Alexis Rocha ganó por puntos a Carlos Ortiz en Superwelter, y Vergil Ortiz noqueó en dos a Roberto Ortiz en welter.

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