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México: cuna de grandes boxeadoras

Las boxeadoras mexicanos levantan la mano por su rama en el deporte nacional. En la disciplina que posiblemente ha tenido mejores deportistas en nuestro país, las mujeres también tienen su lugar en la historia de nuestro país.

Jackie Nava
MEXICO CITY, MEXICO - AUGUST 11: Jackie Nava Celebrate victory during the WBA Bantamweight International Championship Fight between Jackie Nava and Alys Sanchez at Arena Ciudad de Mexico on August 11, 2018 in Mexico City, Mexico. (Photo by Carlos Tischler/Getty Images)|Carlos Tischler/Getty Images

Escrito por: René Romero

El talento de México en el boxeo es claro y en la rama femenil no es la excepción, pues nuestro país ha dado grandes exponentes.

Con la reciente conquista de Yamileth Mercado del título súper gallo del WBC nos hace recordar el gran talento de las damas de nuestro país y aquí te damos un listado de las mejores púgiles aztecas.

“La Princesa Azteca” Jackie Nava sin duda de las mejores y más queridas que ha sido campeona en las divisiones Gallo y Súper Gallo. Ana María Torres, que además de ser de las mejores en la historia, tuvo dos auténticas guerras precisamente ante Jackie, un empate y una victoria.

Anabel “La Avispa” Ortiz la mandona de los pesos pequeños con más de 10 defensas de su corona de peso mínimo. Lupita Martínez otra guerrera que le ha hecho frente a Zulina “la Loba” Muñoz, a la “Kika” Chávez y a Irma “La Torbellino” García.

‘Loba’ Muñoz también ha sido otra grande de nuestras exponentes, pues es de las que tiene más defensas de una corona e hizo más de 10 del título súper mosca del WBC.

Por: René Romero

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