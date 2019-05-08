Miguel “Alacrán” Berchelt VS Francisco “Bandido” Vargas por Azteca 7

El boxeador mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt está listo para seguir como campeón mundial, terminar con las aspiraciones de Francisco “Bandido” Vargas e incluso retirarlo del boxeo, rumbo a una “guerra” en la que prometió habrá emociones. “Esperamos un gran ‘Bandido’, fuerte, que presente pelea, nosotros saldremos con todo, pero por sus guerras ésta puede ser quizá su última pelea”, dijo Berchelt en declaraciones a los medios de comunicación desde Tucson, Arizona, sede de la pelea.

Será el sábado en el Convention Center de Tucson, donde Berchelt hará la quinta defensa del cetro superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ahora como favorito en una pelea de revancha, pues fue precisamente a Vargas a quien le arrebató el cetro en enero de 2017.

“Creo que es una pelea muy dura por parte de los dos, él viene con todo, yo a defender mi cinturón y sin duda el ganador será el público porque va a ver una guerra como es cuando se enfrentan dos mexicanos y el espectáculo está garantizado”, agregó.

Con un récord profesional de 35-1, 31 por la vía del nocaut, el pugilista nacido en Cancún, Quintana Roo, dejó en claro que hará lo necesario para seguir como campeón y que está preparado para todo.

“Siempre que peleo está latente el nocaut, soy un peleador que por el récord pego duro, 35 victorias y 31 nocauts creo que hablan por sí solos, sé boxear, soy técnico, me sé quitar golpes, tengo un gran entrenador como Alfredo Caballero y él sabrá qué hacer, le vamos a hacer caso para defender el cinturón y quedarnos con el título”, afirmó.

Y aunque no sabe si será la pelea del año o no, algo que no sorprendería a nadie por la calidad de ambos pugilistas, dejó en claro que lo único que garantiza es una guerra sobre el ring y que hará todo lo que esté a su alcance para seguir en el trono de las 130 libras.

“No sé si pueda ser la pelea del año, pero sí les aseguró que habrá pelea, guerra, emoción, creo que cuando siempre peleo me dedico al 100 al gimnasio para brindar buen espectáculo a la gente que paga un boleto para ver al ‘Alacrán’, ya nos conocen y creo que de parte de los dos no vamos a quedar a deber arriba del ring”, anotó.

Podrás disfrutar de la pelea de Miguel “Alacrán” Berchelt VS Francisco “Bandido” Vargas, el sábado por Azteca 7, la Casa del Boxeo.

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