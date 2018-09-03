logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Muestran armas ‘Gallo’ y ‘Gallito’ para Superfly 3

Juan Francisco Estrada favorito a vencer a Orucuta; de ganar firmaría revancha ante Sor Rungvisai

KAL|0_zpygq0cr

Escrito por: Azteca Deportes

Los Ángeles, California.- Los protagonistas del combate estelar de la función Superfly3 que cobrará vida el sábado 8 de septiembre en el Forum de Inglewood, el ex campeón mundial Juan FranciscoEl Gallo’ Estrada y su rival FelipeEl Gallito’ Orucuta ofrecieron un entrenamiento público y firmaron hoy autógrafos a decenas de fans en el Azteca Gym de Bell, California.

El combate entre Estrada y Orucuta está pactado a 12 asaltos y será un duelo eliminatorio para la corona de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esta también será la tercera ocasión que Estrada forma parte de la popular serie Superfly y segunda como estelar.

El primero fue Juan Estrada, quien mostró mucha rapidez y movimientos de cintura que impresionaron a los medios de comunicación y los aficionados. Además el sonorense convivió con las personas y firmó infinidad de autógrafos.

“Este tipo de eventos con los medios y los aficionados me nutren, me motivan a dar siempre todo en el ring, el próximo sábado ofreceremos otra gran pelea, es garantía enfrente tendré a otro compatriota mexicano como Felipe, ganaré yo y el público” dijo Estrada de 28 años.

Luego entrenó el capitalino Orucuta, quien se vio fuerte y con un físico también bien preparado para la guerra que se espera el próximo sábado.

Superfly3 será encabezada por un duelo de 12 asaltos en peso supermosca entre el ex campeón mundial JUAN FRANCISCOEl Gallo’ ESTRADA, (36-3-0, 25 KO’s) de Puerto Peñasco, Sonora, México y el dos veces retador a un campeonato mundial FELIPEGalito’ ORUCUTA, (36-4-0, 30 KO’s) de Nicolás Romero, México.

En el duelo co-estelar de la velada estará en juego a 12 rounds el campeonato mundial supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre el cuatro veces campeón mundial en tres diferentes divisiones DONNIEThe Snake’ NIETES, (41-1-4, 23 KO’s), de Bacolod City, Filipinas contra ‘Mighty’ ASTON PALICTE, (24-2-0, 20 KO’s) de Bago City, Filipinas.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP