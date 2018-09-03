Muestran armas ‘Gallo’ y ‘Gallito’ para Superfly 3

Los Ángeles, California.- Los protagonistas del combate estelar de la función Superfly3 que cobrará vida el sábado 8 de septiembre en el Forum de Inglewood, el ex campeón mundial Juan Francisco ‘El Gallo’ Estrada y su rival Felipe ‘El Gallito’ Orucuta ofrecieron un entrenamiento público y firmaron hoy autógrafos a decenas de fans en el Azteca Gym de Bell, California.

El combate entre Estrada y Orucuta está pactado a 12 asaltos y será un duelo eliminatorio para la corona de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esta también será la tercera ocasión que Estrada forma parte de la popular serie Superfly y segunda como estelar.

El primero fue Juan Estrada, quien mostró mucha rapidez y movimientos de cintura que impresionaron a los medios de comunicación y los aficionados. Además el sonorense convivió con las personas y firmó infinidad de autógrafos.

“Este tipo de eventos con los medios y los aficionados me nutren, me motivan a dar siempre todo en el ring, el próximo sábado ofreceremos otra gran pelea, es garantía enfrente tendré a otro compatriota mexicano como Felipe, ganaré yo y el público” dijo Estrada de 28 años.

Luego entrenó el capitalino Orucuta, quien se vio fuerte y con un físico también bien preparado para la guerra que se espera el próximo sábado.

Superfly3 será encabezada por un duelo de 12 asaltos en peso supermosca entre el ex campeón mundial JUAN FRANCISCO ‘El Gallo’ ESTRADA, (36-3-0, 25 KO’s) de Puerto Peñasco, Sonora, México y el dos veces retador a un campeonato mundial FELIPE ‘Galito’ ORUCUTA, (36-4-0, 30 KO’s) de Nicolás Romero, México.

En el duelo co-estelar de la velada estará en juego a 12 rounds el campeonato mundial supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre el cuatro veces campeón mundial en tres diferentes divisiones DONNIE ‘The Snake’ NIETES, (41-1-4, 23 KO’s), de Bacolod City, Filipinas contra ‘Mighty’ ASTON PALICTE, (24-2-0, 20 KO’s) de Bago City, Filipinas.