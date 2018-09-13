Munguía, a un paso de la consagración
Jaime Munguía expondrá título mundial ante Brandon Cook; será preestelar de ‘Canelo’ vs ‘GGG’
Las Vegas, Nevada.- El boxeador tijuanense, Jaime Munguía se encuentra a un paso de consagrarse como un protagonista del boxeo mexicano; el pugilista tendrá una misión complicada ante el canadiense, Brandon Cook donde expondrá su título superwelter de la OMB.
"Tengo un excelente rival que es muy fuerte, entonces vengo en mi mejor preparación, hice lo mejor que pude en el gimnasio, corregimos errores de la pelea pasada y venimos a brindarle al público una gran pelea", dijo.
En espera de brindar una gran actuación, el tijuanense aseguró que no decepcionará a nadie, "les prometo una gran pelea y le dejaré calientito el ring a 'Canelo' y Golovkin".
Cook, por su parte, aseveró que hará lo necesario para derrotar al pugilista mexicano, "esta es una gran oportunidad para mí" y no piensa desaprovecharla.
[La Gran Decisión | Capítulo Il](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/futbol-internacional/2018-09-13-14-55/la-gran-decision-a-capitulo-ii/)