Munguía acapara audiencias

Ciudad de México. Según el periodista, Keith Idec, de BoxingScene, las clasificaciones publicadas este martes por Nielsen Media Research, la primera defensa del título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) del mexicano, Jaime Munguía, contra el inglés, Liam Smith, atrajo a una audiencia máxima de 827,000 espectadores, el sábado por la noche en el mercado norteamericano.

Un promedio de 777,000 espectadores vio a Munguía derrotar a Smith por decisión unánime en su pelea de 12 vueltas y por el título de las 154 libras, en el Hard Rock Hotel & Casino en Las Vegas. Este promedio, supera al promedio de espectadores que vieron la coronación de Munguía sobre Sadam Ali.

Dos meses antes, la primera pelea de Munguía por la cadena HBO atrajo una audiencia máxima de 779,000 y una audiencia promedio de 711,000. Munguía, entonces relativamente desconocido entre los fanáticos del boxeo estadounidense, derribó a Ali cuatro veces en esa pelea y ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto el 12 de mayo en Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York.

Munguía (30-0, 25 nocauts) reemplazó a Smith como el oponente de Ali con menos de dos semanas de anticipación. Smith se retiró de su pelea contra Ali porque una condición de la piel le impedía entrenar.

La actuación dominante de Munguía, de 21 años, contra Ali (26-2, 14 nocauts) creó interés en su primera defensa del título de la OMB en peso superwelter. Tuvo más dificultades para derrotar a Smith (26-2-1, 14 nocauts), su retador obligatorio, pero aun así ganó cómodamente.

El resistente Smith superó una caída en el sexto round para llegar a la campana final. Expuso algunos de los defectos defensivos de Munguia, aunque Munguia aún ganó fácilmente en las tres tarjetas (119-108, 117-110, 116-111).

El abridor de la doble cartelera de "Boxing After Dark" obtuvo calificaciones ligeramente más bajas que el evento principal el sábado por la noche. La convincente victoria de Alberto Machado sobre Rafael Mensah en su combate por el campeonato de 12 rounds y 130 libras atrajo a una audiencia máxima de 762,000 espectadores. Un promedio de 665,000 espectadores vio el combate Machado-Mensah.

