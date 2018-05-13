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Fútbol

¡Munguía arrolló a Sadam Ali!

El púgil mexicano se proclamó campeón mundial Superwelter

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Escrito por: Azteca Deportes

Verona, Estados Unidos.- ¡Enhorabuena! El boxeador mexicano Jaime Munguía se proclamó nuevo campeón mundial Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras noquear en el cuarto asalto al estadunidense Sadam Ali.

Munguía mandó cuatro veces a la lona al estadunidense para quedarse con el triunfo en el pleito estelar de la velada que se realizó en el Turning Stone Casino de Verona, Nueva York.

Hace unas semanas la Comisión de Nevada le impidió enfrentar al kazajo Gennady Golovkin, pero le llegó la oportunidad de medirse con Ali y desde el inicio mostró hambre de triunfo para quedarse con la victoria y el título.

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Más fuerte físicamente, Munguía mandó a la lona al entonces campeón desde el primer asalto. Salió decidido a todo, lo cazó y volvió a tirarlo, pero Ali, valiente y obligado por estar en casa, se puso de pie y lo salvó la campana.

Munguía evitó más sufrimiento al estadunidense y con un letal gancho de izquierda al rostro de Ali lo mandó a la lona por cuarta ocasión para quedarse con el triunfo y proclamarse nuevo campeón mundial de las 154 libras.

El nuevo campeón, representado por Zanfer, llegó a 29 triunfos en su carrera, 25 por la vía rápida, y presume su título mundial a los 21 años; Ali, en tanto, sufrió la segunda derrota de su carrera, por 26 victorias, 14 antes del límite.

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