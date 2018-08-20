Munguia, en la ‘Canelo’ vs Golovkin

Los Ángeles, California. Los aficionados en la T-Mobile Arena y millones más en sus hogares tendrán el placer de observar una cartelera llena de campeones mundiales y contendientes de regreso, quienes respaldarán el mega combate del 15 de septiembre entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez (49-1-2, 34 nocáuts), campeón mundial mediano Lineal, y Gennady ‘GGG’ Golovkin (38-0, 34 nocáuts), monarca mundial mediano CMB/AMB/IBO.

"Esta histórica revancha entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin solamente puede ser apoyado por un respaldo de igual magnitud", afirmó Óscar de la Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy Promotions.

"Por eso algunos de los mejores campeones y contendientes de todo el orbe tendrán acción en este evento de corte internacional, mientras que nuestros prospectos mas destacados tendrán la oportunidad de sus vidas en este respaldo para que ellos mismos puedan estelarizar un evento tan importante en el futuro", puntualizó.

Jaime Munguía (30-0, 25 nocáuts), la exitosa estrella mexicana, realizará la segunda defensa de su titulo mundial superwelter de la OMB en el choque coestelar a 12 asaltos ante el aguerrido contendiente canadiense, Brandon "Bad Boy" Cook (20-1, 13 nocáuts): "Estoy bien motivado para estar en una cartelera tan importante", dijo Jaime Munguía.

"Será el evento del boxeo más importante del año. Para mi es un honor estar en esta cartelera apoyando a ‘Canelo’ Álvarez, quien también es mexicano, en una fecha tan especial para México, para mi y para toda la gente. Haremos lo mejor para complacer al público, y prometo no defraudarlos. Así que no se pierdan mi pelea y no se pierdan el evento de Canelo vs. GGG 2", finalizó.

Por su parte, Brandon Cook también expresó su sentir por estar en esta cartelera:"Siempre ha sido un sueño pelear por un titulo mundial. Estar en la cartelera más grande del año con dos de mis peleadores favoritos es un sueño hecho realidad. Jaime Munguía es un emocionante y joven peleador con mucha promesa. Tiene gran poder en ambos puños. Haré cualquier cosa posible para traer este título mundial a mi hogar de Canadá. No hay palabras para agradecer a Golden Boy Promotions por darme esta oportunidad. Tengo un gran equipo detrás de mi, y estaremos listos el 15 de septiembre. Vengo a pelear", amenazó.

"Él siempre da lo mejor en los escenarios más grandes y durante los mejores momentos, así que pónganse listos para una actuación espectacular de Munguía", subrayó Fernando Beltrán, Jefe Ejecutivo de Zanfer Promotions.

David Lemieux (39-4, 33 nocáuts), el ex campeón mundial mediano FIB de Montreal, Canadá y el aguerrido púgil irlandés, Gary ‘Spike’ O'Sullivan (28-2, 20 nocáuts), de Cork, Irlanda, chocarán en un duelo a 12 asaltos en peso mediano que tiene escrito por todas partes la palabra candidato para _Pelea del Año_.

"Espero con ansias pelear con 'Spike' O'Sullivan", afirmó David Lemieux. "Tengo asuntos pendientes en las 160 libras. Vamos a tomar las cosas de una pelea a la vez. Spike es un peleador de mucha acción, como yo. Es un fuerte peleador y viene a pelear. Este es un combate para los aficionados. Quiero robar el espectáculo este 15 de septiembre", enfatizó.

"Este combate es solamente otro paso para cumplir con mi meta de ser campeón mundial y proveer una buena vida para mi familia", dijo Gary O'Sullivan. "David Lemieux es solamente un objeto en mi camino que pretendo romper. Después quiero a Canelo o GGG. Cualquiera de los dos, no me importa. ¡Voy a la guerra!", puntualizó.

Román "Chocolatito" González (46-2, 38 nocáuts), el ex rey libra por libra de Managua, Nicaragua, y ex cuádruple monarca mundial divisional, realizará su anticipado retorno ante el experimentado y aguerrido mexicano Moisés "Moi" Fuentes (25-5-1, 14 nocáuts) en un choque a 10 asaltos en peso supermosca.

"Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar de vuelta en el ring. Esta será mi segunda pelea en Las Vegas y espero con ansias este gran evento. He estado entrenando duro en California y daré un buen espectáculo para los fanáticos. Respeto a Moisés Fuentes y será un gran desafío para mí. Quiero agradecer al Sr. Honda, de Teiken Promotions, junto con GGG Promotions, por hacer esto posible para mí en el evento más grande del boxeo. Espero ver a todos mis aficionados y prometo una buena actuación", dijo Román González.

"Esta será una pelea difícil por el estilo de pelear de González, pero no será imposible. En el boxeo nada está escrito. Yo también tengo con qué hacerlo - un buen récord y mucho potencial. Estoy seguro que voy a ganar este combate y González será un gran trampolín para ingresar a los niveles más altos del boxeo", finalizó Moisés Fuentes.