¡Munguía libra la báscula!

Verona, Estados Unidos.- ¡Sin problemas! Los boxeadores mexicanos Jaime Munguía y Rey Vargas libraron la báscula para el tiro de este sábado, el primero buscando proclamarse como campeón mundial y el segundo disputando su tercera defensa.

En el pleito estelar de la velada en el Turning Stone Casino de esta ciudad será entre Munguía y el estadunidense Sadam Ali, quien realizará la primera exposición del título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En su turno en la báscula, el retador tijuanense marcó 152.75 libras, debajo del límite de la división, que es de 154; “World Kid” Ali, por su parte, lo hizo en 153, listos para la batalla.

Rey Vargas, por su parte, pondrá en juego el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el armenio Azat Hovhannisyan en el pleito coestelar de la velada.

En su turno en la báscula, el invicto mexicano marcó 120 libras, dos abajo del límite y una menos que el retador, quien buscará terminar con el invicto el mexiquense y hacerlo fallar en la tercera defensa del cetro mundial.

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