logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¡Munguía libra la báscula!

El boxeador mexicano buscará proclamarse campeón mundial este sábado

KAL|0_1j3d9ks8

Escrito por: Azteca Deportes

Verona, Estados Unidos.- ¡Sin problemas! Los boxeadores mexicanos Jaime Munguía y Rey Vargas libraron la báscula para el tiro de este sábado, el primero buscando proclamarse como campeón mundial y el segundo disputando su tercera defensa.

En el pleito estelar de la velada en el Turning Stone Casino de esta ciudad será entre Munguía y el estadunidense Sadam Ali, quien realizará la primera exposición del título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En su turno en la báscula, el retador tijuanense marcó 152.75 libras, debajo del límite de la división, que es de 154; “World Kid” Ali, por su parte, lo hizo en 153, listos para la batalla.

Rey Vargas, por su parte, pondrá en juego el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el armenio Azat Hovhannisyan en el pleito coestelar de la velada.

En su turno en la báscula, el invicto mexicano marcó 120 libras, dos abajo del límite y una menos que el retador, quien buscará terminar con el invicto el mexiquense y hacerlo fallar en la tercera defensa del cetro mundial.

KAL|0_jr2stosz

Te puede interesar: Lomachenko vs Linares por Azteca 7

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP