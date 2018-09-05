Munguía listo para impactar en Las Vegas

El tijuanense talento de Promociones Zanfer, Jaime Munguía ha hecho una gran preparación en Los Ángeles y su esquina, encabezada por su entrenador Robert Alcázar y su padre, Jaime Munguía Sr, no ha descuidado detalles y tiene todo preparado para que el campeón mundial Superwelter OMB haga una gran pelea y salga con el brazo en alto en la máxima función del año.

Munguía (30-0-0, 25 ko’s) expondrá por segunda vez su título, cuando se enfrente al canadiense Brandon Cook (20-1-0, 13 ko’s) en la pelea principal de respaldo de la mega cartelera estelarizada por el esperado duelo de desempate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin, el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, con transmisión en televisión abierta en territorio mexicano por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

Munguía ha hecho exigentes sesiones de sparrings donde ha tenido que boxear tanto a la corta como a la larga distancia, donde ha tenido que pelear hacia enfrente como se acomoda mejor, pero también hacia atrás y con pasos laterales, y donde se ha tenido que defender no sólo con guardia, sino con movimientos de cintura y cabeza, con recorrido de ring y con movilidad, lo que sacará la mejor versión del peleador tijuanense.

Dec 9, 2017; Las Vegas, NV, USA; Jaime Munguia and Paul Valenzuela during their HBO Latino main event at the Mandalay Bay Events Center in Las Vegas, NV. Mandatory Credit: Ed Mulholland/HBO|Ed Mulholland/HBO/Ed Mulholland/HBO

“Ha sido una preparación muy intensa, muy física, pero los resultados se están reflejando día a día, nos sentimos muy fuertes, muy rápidos, y pelearé al ritmo que me toque el rival, no me sorprenderá con nada. El triunfo se va para Tijuana, para México”, dijo Munguía, quien insiste en una pelea contra Canelo Álvarez o el mismo GGG.

“Veo cerca un combate con cualquiera de ellos dos, pero debo salir con el triunfo el 15 y cerrando el año con otra defensa, le he solicitado a mi promotor Fernando Beltrán me consiga esos combates en el 2019”, dijo el campeón del mundo de 21 años de edad.

Su entrenador, Robert Alcázar, dijo que Munguía va mejorando pelea a pelea, y que haberse ido a la distancia en su más reciente defensa, ante Liam Smith, le ayudó a madurar y querer corregir detalles que el propio boxeador advirtió sobre el ring.

“Tenemos una excelente comunicación, se dio cuenta que no todo lo va a resolver con potencia, y ni siquiera con boxeo, tiene que ser inteligente, sacar a relucir recursos, movimientos, ser un peleador más completo. Está en una edad en la que todo lo asimila a la perfección y aprende pelea a pelea, y así ya es campeón del mundo. Jaime va a hacer historia”, dijo Alcázar reconocido entrenador sobre todo por entrenar la mejor etapa de Oscar de La Hoya.

El aspecto mental también es una faceta que se ha preparado con mayor atención para esta contienda.

“Siempre me he preparado muy bien, pero físicamente, boxísticamente. Ahora hemos hecho una concentración igual de intensa en lo físico, paro complementada con lo mental, con lo motivacional, con el deseo de vencer, superar obstáculos y salir adelante. Vamos a sacar nuestra mejor versión el 15 de septiembre y a dar el grito juntos de Viva México”, dijo Munguía.

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