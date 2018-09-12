Munguía listo para triunfar en Las Vegas

LAS VEGAS.- El joven tijuanense Jaime Munguía tuvo una llegada espectacular el lobby del hotel MGM de Las Vegas, Nevada en el “Grand arrivals” de la esperada función de este 15 de septiembre que encabeza Canelo-GGG 2.

En el evento de bienvenida en el lobby de MGM, el campeón mundial se encontró por primera ocasión con su retador Brandon Cook y se dieron el primer cara a cara levantando gritos de apoyo para el mexicano.

Munguía (30-0-0, 25 ko’s) defenderá por segunda vez su campeonato mundial Superwelter WBO, cuando se enfrente al canadiense Cook (20-1-0, 13 ko’s) el próximo sábado, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en función que será transmitida en territorio mexicano por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

“Es un sueño para cualquier boxeador participar en este tipo de funciones, es para lo que uno entrena a diario y se sacrifica, para pelear en funciones grandes. Agradezco a mi empresa Zanfer a mi promotor Fernando Belrán que me ha llevado hasta estos niveles y no pienso defraudarlos, vamos a hacer una gran pelea y a ganar como sea, va por mi público de Tijuana y de México”, dijo Munguía.

El enfrentamiento entre Munguía y Cook será la pelea principal de respaldo a la esperada contienda de desempate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin, por lo que el campeón mundial tijuanense tendrá la más grande exposición, difusión y público (en vivo y televisado) que jamás ha experimentado.

Jaime Munguía conquistó el campeonato del mundo de las 154 libras versión OMB el pasado mes de mayo, cuando noqueó en cuatro rounds a Sadam Ali, y en julio hizo la primera defensa al vencer por decisión unánime a Liam Smith.

Cook ha sido campeón de Canadá, de Norteamérica e Intercontinental, y en su más reciente combate noqueó en tres rounds a Miguel Ángel Suárez.

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