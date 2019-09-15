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Fútbol

Munguía noquea a Patrick Allotey en una noche muy mexicana

Jaime Munguía retiene su cetro Superwelter.

Munguía

Escrito por: Azteca Deportes

Jaime Munguía fue paciente, mandó tres veces a la lona al ghanés Patrick Allotey y en el cuarto round lo noqueó para defender el título Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En el pleito estelar de la función que se realizó la noche del sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Munguía lastimó demasiado a su rival y en la esquina del africano detuvieron la pelea en el cuarto asalto.

Con este triunfo, Munguía logró la quinta defensa del título mundial, seguramente la última antes de subir a peso Medio, ganó también el Cinturón Maya II del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mejoró su récord invicto a 34-0, 27 por la vía del nocaut. Allotey se quedó con 40-4, 30 nocauts.

Munguía tuvo la responsabilidad de estelarizar la función del fin de semana de la Independencia de México en Carson y lo hizo bien, con Erik “Terrible” Morales en su esquina y ante un rival que se movía por todo el ring y que no fue un blanco fácil.

El tijuanense, quien recibió algunos impactos de su oponente y falló otros en los primeros asaltos, cazó al africano y en el tercer asalto lo mandó a la lona en dos ocasiones, primero con un gancho al hígado y en los segundos finales con una izquierda potente, pero la campana salvó al retador.

Munguía llevó contra las cuerdas a su rival y lo volvió a conectar en el cuarto asalto. En busca de un respiro, Allotey puso una rodilla en la lona y el réferi le dio la cuenta de la protección, e instantes después desde su esquina detuvieron el combate para el triunfo de Jaime.

El grito de “México, México” en el inmueble retumbó en el escenario tras la victoria de Jaime, quien demostró por qué es uno de los mejores del mundo en las 154 libras, aunque ahora vendrán nuevos retos en su carrera, pues es prácticamente un hecho que subirá a las 160.

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