Munguía quiere a los grandes

Ciudad de México. Vinieron ineludibles aquellos recuerdos de cuando Érik ‘Terrible’ Morales regresó de Estados Unidos con el primero de sus cinturones de campeón del mundo. El promotor es el mismo, Fernando Beltrán, presidente de Promociones Zanfer.

Érik conquistó en 1997 el cinto verde y oro de peso supergallo tras noquear en 11 emotivos rounds al legendario, Daniel Zaragoza, en septiembre de 1997 en El Paso, Texas. Este lunes le tocó a Fernando acompañar ante la prensa tijuanense y de lugares aledaños al nuevo campeón mundial Superwelter de la WBO, el orgullo de esta fronteriza ciudad, Jaime Munguía.

Como era de esperarse, el invicto noqueador de 21 años fue objeto de un gran recibimiento como monarca y en reunión con la prensa en un restaurante local dijo que lo único que esta en sus planes es entrenar, llegar a lo más alto y pelear con los mejores, mencionando a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y si sube de división, a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. También volvió a nombrar a Gennady Golovkin, con quien estuvo a punto de enfrentarse el reciente 5 de mayo.

Munguía estuvo acompañado de su papá y la familia boxística tijuanense a la que se sumó el excampeón, Julio César Chávez, el nuevo monarca universal volvió a mostrarse sencillo y accesible asegurando que así continuará y agregó que le gustaría defender el título en una gran función en el estadio de beisbol Toros de Tijuana.

Su promotor, Fernando Beltrán, intervino de inmediato e informó que buscará que Jaime haga una defensa opcional en julio y en el estadio Gasmart: "Se tiene la pelea mandatoria con Liam Smith, pero buscaremos nos den una oportunidad de hacer una defensa en julio ante su gente en Tijuana", dijo el presidente de Zanfer.

Beltrán apuntó que Jaime es el campeón 54 de se empresa y que ninguna otra en empresa en Latinoamérica tiene esa cifra.

El mejor promotor mexicano en la historia agregó que la coronación de Munguía no fue sorpresa ya que aunque les avisaron dos semanas antes de la pelea, el de Tijuana tenía mucho tiempo entrenando y esperando una oportunidad como esta que supo aprovechar.

