Munguía reitera que buscará nocaut ante Navarrete

Monterrey, Nuevo León.- El mayor prospecto de Zanfer Promociones, Jaime ¨Destructor¨ Munguía estableció hoy durante la conferencia de prensa final que saldrá en busca del nocaut ante su rival Johnny “Vaquero” Navarrete, cuando se midan de nuevo este sábado.

El tijuanense Munguía (27-0, 23 Ko’s) y el de Cdmx Navarrete (33-10, 15 Ko’s) se enfrentarán en el combate estelar de la noche en el evento que montará Zanfer Promotions y Uppercut Promotions en la Arena “José Sulaimán” de Monterrey, Nuevo León, y que Box Azteca 7, La Casa del Boxeo, transmitirá a todo México.

La pelea es a diez rounds en peso Superwelter y no estará en juego el cinturón WBC Internacional Medio Jr.

“En nuestro primer combate nos fuimos a la distancia, me llevé la victoria pero sé que lo puedo noquear, es por eso que me preparé mejor para ganar antes de que suena la última campana y acrecentar mi récord, no vine a Monterrey a perder mi invicto“, dijo Munguía, de 21 años de edad.

Agregó que es probable que a finales de este año se le presente la oportunidad de disputar un título mundial y que Navarrete no será un obstáculo en su camino.

“Hemos estado muy activos porque quiero pelear por un campeonato mundial a finales de año, se nos han dado las cosas y es por eso que me preparé a conciencia, con una victoria este sábado nos acercamos más a eso. Brindaré un gran espectáculo a la gente de Monterrey”, afirmó el orgullo de Tijuana y representado por Promociones Zanfer.

Su rival, Navarrete de la dinastía de los ¨Vaqueros¨, se sentó a un costado solamente separado por el co promotor José Antonio ¨Charro¨ Hernández de Uppercut Promotions, quien daba los pormenores de la velada, y manifestó que viene dispuesto a terminar lo que dejó pendiente en Chihuahua.

“Si en Chihuahua no se pudo ganar, esta vez sí lo haré, quiero decirles que tengo experiencia y lona recorrida, y si agarré la pelea es porque estoy seguro de que voy a ganar, he escuchado de que en Monterrey los jueces son buenos y están capacitados, pero con el respeto que me merecen, no pienso darles trabajo, porque quiero acabar por la vía rápida al prospecto de Zanfer”, señaló el experimentador boxeador capitalino.

En el evento estuvieron presentes los protagonistas del combate co estelar: El ídolo local Daniel “Cejitas” Valladares (14-1, 8 Ko’s), quien defenderá por primera ocasión su Título Mundial Minimosca Juvenil Plata del WBC ante Erick “Black Boy” Zamora (12-7, 1 Ko’s).

En la misma cartelera tendrá acción el ex seleccionado nacional y gran prospecto de Zanfer, Sergio “Chirino” Sánchez Jr.(7-0, 3 Ko’s), originario de Oaxaca, Oaxaca, quien chocará ante el irapuatense José Ramón Rodríguez (6-1, 2 Ko’s) en peso Pluma.

En su turno dirigiéndose a los medios Valladares dijo que sus sueños son los de disputar un campeonato mundial absoluto y que sigue preparándose para lograrlo.

“Vamos a dar un buen espectáculo, nos hemos preparado para todo, no pensamos en la derrota sino en seguir avanzando y queremos un campeonato mundial absoluto, siento que lo vamos a lograr”, manifestó.

Igualmente ¨Chirino¨ Sánchez habló sobre su presentación en la velada de este sábado.

“Agradezco el apoyo que me están dando, sé que vamos a llegar lejos con esta empresa, por lo pronto el sábado voy a salir a buscar el triunfo, si quiero ser el mejor, tengo que pelear con los mejores de cualquier estilo”, puntualizó el ex seleccionado nacional y talento de Zanfer.

La cita de la velada es el próximo sábado en la Arena ¨José Sulaimán¨ donde los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas de la misma, además también se podrán conseguir por internet en tikell.com.

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