Munguía retiene su título

Las Vegas, Nevada. Jaime Munguía realizó de forma exitosa su primera defensa del cinturón Superwelter de la de la Organización Mundial de Boxeo, al derrotar al británico, Liam Smith, por decisión unánime en combate celebrado en el Hard Rock Cafe en Las Vegas.

Los jueces anotaron el combate con tarjetas de 116-111, 119-110 y 119-108 todas a favor del peleador mexicano. Fue la primera defensa del título que ganó en mayo ante Sadam Ali, cuando el propio Smith tuvo que retirarse dos semanas antes del combate debido a una lesión y semanas después de ser rechazado como retador de Gennady Golovkin por la Comisión Atlética de Nevada.

"Fue una buena pelea, creo la falta de experiencia, apenas tengo 21 años, me impidió noquear a Smith, pero no pasa nada lo importante es que ganamos", dijo Jaime, quien mantuvo su invicto.

Agregó que Smith es un peleador fuerte y que aguanta, pero no sintió su pegada: "Quería noquear, siento que quedé a deber, pero repito es mi falta de experiencia, pero mejoraré en mis entrenamientos, seguir aprendiendo y hablaré con mi promotor Fernando Beltrán y ver que sigue", comentó el tijuanense.

En toda la pelea Munguía (30-0, 25 kos) fue apoyado por un público en su mayoría mexicano que llenó la Arena Join. Jaime fue el que conectó los golpes de poder y atacó y, aunque mostró algunas defectos productos de su juventud y falta de experiencia, no dejó dudas de que será una estrella del boxeo.

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Jaime envió a la lona en el sexto asalto a Smith (27-2-1, 14 kos) luego de conectarle un volado de izquierda a la cabeza del inglés.

Desde el primer asalto Munguía forzó la pelea atacó, La veteranía de Smith se reflejó a comienzos del segundo asalto al iniciar el ataque y continuar aprovechando las debilidades de la defensa del mexicano, quien recibió dos uppers que lo estremecieron.

En el tercer rollo Smith conectó más y fue más efectivo que Munguía, quién dejó ver su falta experiencia en este tipo de combates. En el cuarto asalto, Munguía fue más certero, penetrando mejor la defensa de Smith, dejando ver cómo su pegada comenzó a afectar al inglés.

El quinto round lo ganó de Munguía, quien comenzó a hacer daño al veterano Smith con golpes de izquierda a las zonas blandas.

Faltando 30 segundos para terminar el sexto episodio Munguía envió a a lona a Smith con un volado de izquierda a la cabeza del inglés.

Munguía buscó terminar el encuentro al comienzo del séptimo, aunque fue recibido por un gancho al cuerpo de Smith. El último tercio de la pelea continuó a favor de Mungía, aunque hubo destellos de Smith tratando de detener el impulso del campeón.