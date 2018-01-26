Munguía y Campa en co estelares Berchelt-Magali en Cancún

Ciudad de México.- Saldrán chispas en los combates de respaldo de la gran función boxística del 10 de febrero en la Arena Oasis en Cancún, Quintana Roo y que encabeza el flamante campeón mundial Superpluma Miguel ¨Alacrán¨ Berchelt, quien hará la segunda defensa ante el filipino Carlo Autentico ¨Feroz¨Magali y Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá en una promoción de Zanfer y Max Boxing en asociación con Cancun Boxing de Pepe Gómez.

En la contienda co estelar a diez episodios en peso Medio, el espectacular noqueador invicto tijuanense Jaime Munguía (26-0-0, 22 KO’s) enfrentará al argentino José Carlos ¨Puro¨ Paz (21-6-1, 12 KO’s), en un duelo que “huele mucho a cloroformo”.

Munguia es uno de los prospectos más solidos de Zanfer y reconocidos entre los primeros diez jóvenes boxeadores del mundo con mucho potencial en ser campeones del mundo. El invicto golpeador viene de debutar en diciembre pasado en Las Vegas, Nevada aplicando salvaje nocaut en el segundo asalto a su rival Paul Valenzuela.

¨Puro¨ Paz viene de derrotar en octubre del 2017 al mexicalense Jorge ¨Maromerito¨ Páez por amplia decisión en diez asaltos.

En combate pactado en 64 kilogramos a 10 asaltos en duelo de sonorenses el fuerte ponchador de la cuadra de Zanfer Pedro “Roca” Campa (27-1-0, 19 KO’s) enfrentará a Iván “Zurdo” Álvarez (27-8-0, 17 KO’s) en un choque que sacarán chispas en el ring.

Después de algunos intentos en el 2017 de montar el combate Campa- Álvarez por fin se dieron las condiciones y ambos peleadores en el transcurso se han retado en las redes sociales al igual que el equipo de ambos calentándose aun más la pelea.

En peleas agendadas para disputarse a 6 capítulos, el irapuatense José Luis “Puma” Rodríguez hará frente al campechano Alfredo “Alfa” Ramos en duelo de peso Welter; el coahuilense José “Niño” González chocará con el cancunense Enrique “Hércules” Iniesta en combate de peso Supermedio; y en contienda de peso Supergallo, el mexiqueño Rigoberto Nava tendrá de adversario al tabasqueño Miguel “Problem Boy” Álvarez.

Y en pleitos programados para disputarse a 4 asaltos, el yucateco Darwin Berrón enfrentará al cancunense Alan Camacho en pelea de peso Welter; el tlaxcalteca Luis “Matador” Hernández combatirá con el cancunense Abisaí “Talibán” Palomo en reyerta de peso Supermosca; y el yucateco William “Terrible” Puch buscará imponerse al cancunense Cristian “León” Pech, en confrontación de peso Mosca.

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