Noquearé a Berchelt: Awuku

Ciudad de México. Maxwell Awuku será el oponente de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt este próximo sábado en Cancún. El africano tiene plena confianza en llevarse la pelea y tiró algunas bravas palabras.

Momentos antes de tomar sus vuelos, Maxwell aseguró que noqueará en su propia casa al campeón mundial Superpluma: "Creen los mexicanos que me toman de sorpresa y que no voy preparado, gran equivocación han cometido. Les echaré a perder la fiesta ante su pueblo, noquearé a su campeón y luego me iré a disfrutar las hermosas playas de Cancún", directo.

El africano, quien tiene 33 años de edad y 15 en el boxeo profesional, es un pugilista con experiencia y pegada en ambas manos; de 44 victorias, a 30 rivales ha noqueado.

"No solo soy fajador, soy un contragolpeador nato y rápido. Los africanos somos valientes, con mucha vergüenza profesional, disputar el título del mundo y del WBC es una oportunidad única y que me cambiará la vida a mi y a mi familia y no la desaprovecharé. Gracias a todos los que intervinieron para que yo esté en México cumpliendo un sueño", dijo Maxwell, quien no ha sido noqueado en sus tres derrotas.

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