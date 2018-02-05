Noquearé a Berchelt: Awuku
El retador africano aseguró que derrotará a Miguel ’Alacrán’ Berchelt y después disfrutará de las playas de Cancún
Ciudad de México. Maxwell Awuku será el oponente de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt este próximo sábado en Cancún. El africano tiene plena confianza en llevarse la pelea y tiró algunas bravas palabras.
Momentos antes de tomar sus vuelos, Maxwell aseguró que noqueará en su propia casa al campeón mundial Superpluma: "Creen los mexicanos que me toman de sorpresa y que no voy preparado, gran equivocación han cometido. Les echaré a perder la fiesta ante su pueblo, noquearé a su campeón y luego me iré a disfrutar las hermosas playas de Cancún", directo.
El africano, quien tiene 33 años de edad y 15 en el boxeo profesional, es un pugilista con experiencia y pegada en ambas manos; de 44 victorias, a 30 rivales ha noqueado.
"No solo soy fajador, soy un contragolpeador nato y rápido. Los africanos somos valientes, con mucha vergüenza profesional, disputar el título del mundo y del WBC es una oportunidad única y que me cambiará la vida a mi y a mi familia y no la desaprovecharé. Gracias a todos los que intervinieron para que yo esté en México cumpliendo un sueño", dijo Maxwell, quien no ha sido noqueado en sus tres derrotas.
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