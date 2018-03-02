Nutriólogo de ‘Pantera’ Nery asume responsabilidad

Ciudad de México.- Luego de que Luis ‘Pantera’ Nery se quedara sin el título mundial debido a un fallo en la báscula, su nutriólogo Tony Pérez asumió la responsabilidad de lo sucedido en Tokio.

“Yo como su nutriólogo encargado de llevarlo a peso y al desempeño de su pelea en óptimas condiciones de salud y rendimiento combativo en cuanto a la nutrición se refiere, asumo la responsabilidad en gran medida por el fallo en la báscula y las penosas consecuencias de perder su título. Es para mi importante hacer del conocimiento público que Luis "Pantera" Nery sí llevo mis indicaciones suficientemente bien en el desarrollo del plan conforme lo estructuramos. No hay lugar para juzgar que existió falta de profesionalismo de su parte”, confesó

“Esta es la primera vez que formo parte de su gran equipo y encontré en la fase final para cortar a peso una respuesta principalmente metabólica en Nery poco usual que complicó los resultados de un método que aplico el cual 99.9% de las veces tengo notable éxito con otros peleadores. Por ser la primera vez que trabajamos juntos de su parte Nery al ver que no bajaba de peso en tiempo y forma independientemente de las causas se entró en descontrol y desconfianza en mi trabajo y simplemente su cuerpo no respondió mas desde un día antes para dar el peso reglamentario”, complementó.

Finalmente, aclaró que Nery hizo un esfuerzo sobrehumano y que fisiológicamente estaba cien por ciento preparado, además de que el proceso no implicó un riesgo para salud. De la misma manera, declaró que es tiempo de celebrar la victoria de ‘Pantera’ y que se queda con un una experiencia penosa pero de mucho aprendizaje.

El boxeador Azteca respondió de gran manera a la pérdida de su título derrotando por nocaut en el segundo round a Shinsuke Yamanaka, y de esta manera se apunta para pelear por el ahora cetro vacante.

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