Oficializan combate Berchelt contra Román

EL PASO, Texas.- Ellos ya se han dicho todo lo que se tienen que decir. Se acerca el momento de ir a la guerra. Para Miguel "El Alacrán" Berchelt y Miguel "Mickey" Román, esta es la pelea que exigieron, una batalla entre guerreros mexicanos que promete un choque lleno de acción desde el primer campanazo.

Berchelt hará la cuarta defensa de su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Román el sábado 3 de noviembre en el Don Haskins Center en el campus de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

"Top Rank está muy contento de poder presentar una pelea de campeonato verdaderamente grande entre dos guerreros mexicanos en la gran ciudad de El Paso, que ha sido sede de tantos eventos importantes de boxeo en el pasado," dijo el CEO de Top Rank, Bob Arum.

"He querido esta pelea por mucho tiempo," dijo Berchelt. "Román ha estado hablando mucho. No puedo esperar para estar en el ring con él. Estoy feliz de pelear en El Paso, que es el lugar perfecto para una pelea como esta. Mostraré a todos los fanáticos que estoy en camino de convertirme en uno de los grandes campeones mexicanos."

"Berchelt se llevará una gran sorpresa," dijo Román. "Nunca antes ha visto a un guerrero mexicano como yo. Los fanáticos estarán de mi lado, y sé que seré el nuevo campeón del CMB."

Berchelt (34-1, 30 KOs), un nativo de Cancún que ahora reside en Mérida, es un profesional de ocho años que es igualmente hábil en el boxeo y en la guerra. La única derrota en su record ocurrió el 15 de marzo del 2014, cuando un gancho de izquierda de Luis Eduardo Florez derribó a Berchelt en la primera vuelta.

Román (60-12, 47 KOs), de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, es un profesional de 15 años cuyas batallas le han ganado una reputación como una de las estrellas de acción más confiables del deporte. Ha peleado ante muchos de los mejores peleadores del deporte desde las 122 a las135 libras.

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