Óscar Valdez expone su título pluma

Los Ángeles, EE UU. El mexicano Óscar Valdez realizará la cuarta defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) este sábado por “La Casa del Boxeo” ante el peligroso inglés Scott Quigg, quien aseguró que se arrepentirán de haberlo elegido rival, pelea que podrás seguir por aztecadeportes.com y Azteca 7 a partir de las 22:30 horas

El StubHub Center de Carson, California, recibirá la velada donde el invicto mexicano (23-0, 19 KOs) buscará un triunfo más en su camino a convertirse en uno de los nuevos ídolos del pugilismo de su país y del mundo.

Pero no será sencillo ante Quigg (34-1-2, 25 KOs), excampeón mundial y busca su segundo cetro en diferente división, consciente de la calidad del mexicano, pero confiado de que volverá a casa como campeón.

El oriundo de Nogales, Sonora, aseguró que realizó una gran preparación bajo las órdenes de Manuel “Manny” Robles, en los que corrigieron cualquier detalle detectado, “vamos a probarlo el sábado por la noche”.

Luego de conquistar el título el 23 de julio de 2016 ante el argentino Matías Rueda, el sonorense ya lo defendió con el japonés Hiroshige Osawa, el colombiano Miguel Marriaga y el filipino Genesis Servania, las últimas dos en peleas complicadas que se fueron a la decisión.

Quigg, agradecido con la oportunidad recibida, aplaudió el valor de Óscar por haberlo escogido como rival en una defensa voluntaria, consciente de que será abucheado en su llegada al ring, “pero planeo ser aplaudido cuando salga de él”.

“Me quito el sombrero ante Valdez. Esta es una defensa voluntaria. No tuvieron que elegirme, pudo haber elegido una defensa más fácil, gracias al equipo de Valdez, pero el sábado por la noche me aseguraré de que se arrepientan de haberme elegido”.

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