Óscar Valdez quiere ser ídolo

Los Ángeles, EE UU. El boxeador mexicano Óscar Valdez, campeón pluma de la OMB, quiere alcanzar la etiqueta de ídolo y para ello sabe que deberá enfrentar a los mejores, por lo que el británico Scott Quigg representa una dura prueba.

Valdez expondrá este sábado su título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Quigg, en el pleito estelar de la velada que se realizará en el StubHub Center de Carson, California.

“Estamos buscando los nombres grandes y, aquí vamos, tenemos uno en frente de nosotros. Tengo que tomarlo más que en serio”, dijo el pugilista sonorense en la última rueda de prensa rumbo a la función del fin de semana.

“He escuchado muchas veces: si quieres ser considerado el mejor, debes pelear contra los mejores. Y veo a Scott Quigg como uno de los mejores peleadores que hay. Definitivamente, estoy muy emocionado por esta pelea”, comentó.

CARSON, CA - APRIL 22: Oscar Valdez of Mexico punches Miguel Marriaga of Colombia to a 12th round unanimous decision during the WBO Featherweight World Championship at StubHub Center on April 22, 2017 in Carson, California. (Photo by Harry How/Getty Images)|Harry How/Getty Images

El invicto mexicano (23-0, 19 KOs) realizará la cuarta defensa del cetro contra Scott Quigg (34-1-2, 25 KOs), rival con el que tuvo una sesión de sparring en 2017, aunque esta ocasión será diferente, con un título en juego.

“Estaba realmente concentrado en mi pelea con Miguel Marriaga. La sesión de entrenamiento fue solo eso, hicimos un gran trabajo. He mencionado que si la pelea es tan buena como esa sesión, pueden esperar fuegos artificiales porque él es un gran peleador”.

Quigg, por su parte, dijo que en aquel entrenamiento no sabían que pronto se verían en el ring, pues ambos estaban concentrados en sus respectivos compromisos, pero aseveró que será una gran pelea.

“En ese momento, nunca sabíamos si íbamos a cruzarnos. Siempre hubo potencial para eso. Nos ayudamos uno a otro y conseguimos un buen trabajo. Todo lo que sé de esa sesión de sparring es que los fanáticos van a tener un verdadero combate”.

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