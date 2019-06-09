logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Óscar Valdez vence por decisión unánime a Sánchez

Valdez se quedó con el título OMB

KAL|1_c8dmu3bv

Escrito por: Azteca Deportes

Reno, Nevada.- El mexicano Óscar Valdez venció al estadounidense Jason Sánchez por decisión unánime para quedarse con el título del peso pluma OMB en el Reno-Sparks Convention Center. Doce emocionantes rounds fueron brindados para todos los espectadores del evento, quienes salieron satisfechos del encontronazo.
En la pelea previa a la gran función, Kenya Enríquez (México) derrotó a Leiryn Flores (Venezuela) por decisión unánime en 10 rounds para retener el campeonato mundial de peso minimosca del CMB.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP