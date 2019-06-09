Óscar Valdez vence por decisión unánime a Sánchez

Reno, Nevada.- El mexicano Óscar Valdez venció al estadounidense Jason Sánchez por decisión unánime para quedarse con el título del peso pluma OMB en el Reno-Sparks Convention Center. Doce emocionantes rounds fueron brindados para todos los espectadores del evento, quienes salieron satisfechos del encontronazo.

En la pelea previa a la gran función, Kenya Enríquez (México) derrotó a Leiryn Flores (Venezuela) por decisión unánime en 10 rounds para retener el campeonato mundial de peso minimosca del CMB.