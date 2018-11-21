‘Pantera’ busca dar golpe de autoridad

México. Luis ‘Pantera’ Nery (27-0-0, 21 ko’s) expondrá su campeonato mundial Plata CMB de peso Gallo, cuando se mida al argentino Carlos Jorge Luis Sardínez (13-1-0, 2 ko’s) el sábado 1 de diciembre, en Saltillo, en función de Zanfer que será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

El “Pantera” quiere no sólo volver a ser campeón del mundo de peso Gallo, sino incluso, ser el monarca unificado. Para ello, en 2019, buscará a cualquiera de los campeones del mundo de las 118 libras (Zolani Tete, OMB; Emmanuel Rodríguez, FIB; Nonito Donaire, AMB; y el del CMB está vacante) para recuperar su sitio entre la élite de la división.

Para ello, deberá disponer el primer sábado de diciembre del “Bebé” Sardínez, un peleador de gran técnica y velocidad, que aunque tiene pocas peleas profesionales, es un adversario difícil de superar.

Sardínez ya fue campeón Sudamericano de peso Gallo, y en su más reciente pelea, superó por decisión a Carlos Farías.

Nery, por su parte, noqueó en tres rounds a Jason Camoy el pasado mes de octubre en Tijuana.

De sus últimos ochos rivales desde 2016, ninguno le ha durado al “Pantera” más de seis rounds.

El “Pantera” buscará dar un golpe de autoridad el sábado primero de diciembre en Saltillo, y mandarles un mensaje a los actuales campeones del mundo de las 118 libras, pues el plan ya está trazado para que recupere su sitio como monarca del mundo de peso Gallo. Nery tendrá un 2019 de mucha actividad, en peleas grandes.

Desde luego, tendrá que mantenerse en plan triunfador, a partir del sábado 1 de diciembre.

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