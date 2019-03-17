“Pantera” está de regreso

Arlington.- El estadio de los Vaqueros de Dallas se pintó de verde, blanco y rojo con el nocaut de Luis "Pantera" Nery sobre McJoe Arroyo.

"Pantera" Nery mandó cuatro veces a la lona al puertorriqueño McJoe Arroyo, quien ya no salió al quinto asalto.

Peligroso desde el primer round, el tijuanense (29-0, 23 kos) conectó una zurda a Arroyo en el segundo para mandarlo a la lona, y aunque el boricua se puso de tú a tú, lo pagó caro, pues en el tercero volvió a caer.

En el cuarto episodio el ex campeón mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) volvió a lucir y mandó a la lona en dos ocasiones a su oponente, quien perdió por nocaut técnico ante un Luis Nery que dejó en claro que está de regreso en busca del título.