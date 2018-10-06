‘Pantera’ Nery, a brillar en su tierra

Tijuana, Baja California. Dos de los máximos ídolos boxísticos de Tijuana compartirán el ring este sábado, en una espectacular función que presentará Zanfer en el Estadio Gasmart, con transmisión por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

El ex campeón del mundo y considerado como uno de los mejores boxeadores del mundo libra por libra, Luis “Pantera” Nery (26-0-0, 20 ko’s), repetirá ante su público e iniciará el camino que lo lleve a una nueva oportunidad titular, enfrentándose al filipino, Jason “Dillinger” Canoy (27-8-0, 19 ko’s), estando en disputa el campeonato mundial Plata Gallo CMB.

En la ceremonia de peso, Nery cumplió su promesa de registrar el tope de la división sin problemas y al primer intento dio la marca, lo mismo que su adversario: 118 libras. A la hora de posar para los fotógrafos, el tijuanense lució fuerte, poderoso, con un físico bien trabajado; en tanto que el “Dillinger” filipino se vio motivado y muy tranquilo.

“Vamos a dar una gran pelea, vamos a demostrar que estamos de regreso a los mejores niveles y a dar una gran actuación a nuestro público”, dijo Nery.

Por su parte, el filipino aseguró que le peleará de tú a tú al “Pantera”, pues es un peleador que se entrega y ha visitado la lona, y que tiene mucho que ganar y nada que perder en esta contienda.

En la pelea principal de respaldo, la campeona mundial Minimosca CMB, Kenia “Jaguarcita” Enríquez (20-1-0, 9 ko’s) expondrá su título ante la invicta noqueadora venezolana, Norleidys “Ametralladora” Graterol (12-0-0, 10 ko’s).

“Hemos tenido una gran preparación, la inactividad no me afectará, vamos a imponernos a base de boxeo y velocidad. Se que mi rival es una gran golpeadora, la respeto, pero estamos en casa y no podemos darnos el lujo de perder”, afirmó Enriquez.

La función tendrá como atractivo especial la presencia de uno de los más sólidos prospectos de Zanfer, como lo es el ensenadense Omar “Pollo” Aguilar (9-0-0, 9 ko’s), quien será puesto a prueba por el tijuanense Carlos Antonio Zatarain (12-4-0, 6 ko’s).

Los venezolanos Endry Saavedra y Albert Ramírez, los prospectos Julio César Martínez y Elwin Soto, la sensacional Paulette Valenzuela y el ex campeón del mundo, Mauro “Betillo” Gutiérrez, tendrán participación en la parte preliminar del cartel.