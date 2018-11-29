‘Pantera’ Nery arriesga mucho en Saltillo

El tijuanense, ex campeón mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Luis “Pantera” Nery considerado de los mejores libra por libra estará arriesgando mucho este sábado en Saltillo, Coahuila.

El es campeón mundial Gallo Plata CMB se enfrentará al filipino Renoel Pael (23-8-1, 12 ko’s) en La Arena Pavillon del Norte en función de Zanfer que será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

Nery buscará convertirse en retador oficial al campeonato del mundo de peso Gallo CMB que actualmente está vacante, y con ello poder disputar el cetro dentro del primer trimestre de 2019 del organismo más prestigiado del boxeo profesional.

Tras haber noqueado a la leyenda del boxeo japonés, Shinsuke Yamanaka, el pasado mes de mayo, el “Pantera” cumplió una suspensión de seis meses, y regresó en octubre noqueando en tres rounds a Jason Canoy, en Tijuana.

El próximo sábado irá por su segunda victoria en dos meses, ha ganado por nocaut sus últimas ocho peleas desde 2016, y se medirá al octavo rival filipino en su carrera. A todos los ha noqueado.

En la misma función del próximo sábado en la Arena Pavillón del Norte de Saltillo, la popular “Torbellino”, Irma García (18-3-1, 3 ko’s) buscará recuperarse después de haber sido superada por “Lupita” Martínez en busca del campeonato mundial Supermosca CMB el pasado mes de febrero, y ahora se medirá a la prospecto invicta Iraís Isis Vega (4-0-0, 1 ko), en un interesante duelo entre experiencia contra juventud.

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