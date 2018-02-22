‘Pantera’ Nery entrenó ante la prensa

Antes de empezar con el entrenamiento el campeón del mundo realizó una conferencia de prensa donde mencionó que el cinturón es de su hija Alison recién nacida y que por lo mismo se lo llevara de regreso, que la pelea está 50-50 y que la edad de Yamanaka solo sería factor si la pelea se va a la larga ya que la juventud, fortaleza y rapidez está de su lado.

Al ser cuestionado en que round finalizaría el combate dijo que en el 1ro o en el 12do pero habrá KO o se va el o me voy yo, para el pantera enfrentar a Yamanaka es un reto más duro que los campeones actuales de los otros organismos, al ser cuestionado por el doping solo mencionó que el es un boxeador limpio, nunca hizo trampa, el problema es que en México no hay un control en la carne y por eso mismo ahora se trató en la medida de lo posible comprar toda la comida en San Diego California en tiendas orgánicas bajo la supervisión de su nutriólogo Tony Perez.

La prensa hizo varias preguntas del doping pero al final Luis respondió bien y hasta con inteligencia al preguntarle si había traído sus propios alimentos o que donde comía en Japón a lo que respondió; que aquí en Japón todo está limpio y en regla puedo comer en cualquier lado, confió en ustedes.

Reconoció el gran boxeador que es Yamanaka y que el se merecía la revancha por todo lo que había hecho en su carrera y aunque el CMB la ordenó, el aún así le habría dado la oportunidad de la revancha porque era lo mínimo que podría hacer por la oportunidad que le había dado el pasado 15 de Agosto.

Su motivación su hija, su objetivo subir campeón y bajar como campeón, está pelea es por honor y limpiar mi nombre en Japón y México por todo lo que dijeron de mí.

Le gusta mucho Japón, su gente es un muy amable, es un país limpio y ordenado.

A Guillermo Brito se le preguntó por lo que representa Luis Nery; respondió que está entre los mejores peleadores del año pasado en México y que junto a Berchelt y Gallo Estrada son los 3 boxeadores mexicanos que la gente más disfruta ver y a los cuales más se les reconoce sus victorias.

Por último el pantera le mando un mensaje a Yamanaka; "ya estoy aquí, vengo a ganar y te lo voy a demostrar arriba del Ring".

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