‘Pantera’ Nery estrena nutriólogo

Los Ángeles, California.- De cara a la segunda pelea entre Luis ‘Pantera’ Nery y el japonés Shinshuke Yamanaka, el boxeador mexicano estrenó nutriólogo en plena preparación.

Se trata Philip Goglia, Presidente del Comité de Nutrición del CMB y ahora es el encargado de llevar toda la nutricion de Luis Nery.

Es un famoso nutriólogo en Los Ángeles y en su lista de clientes figuran Las Kardashian, Ryan Gosling, Channing Tatum, Chris Hemsworth, Colin Farrell, Owen Wilson y muchos otros actores. Luis acudirá el día 2 de Febrero a su segunda revisión y la última será el 13 del mismo mes.

Cabe mencionar que el 15 de agosto del 2017, el ‘Pantera’ Nery noqueó en cuatro rounds al entonces campeón y lo hizo en su propia casa, en Kyoto, Japón, arrebatándole el invicto. Después del contundente triunfo, hubo una polémica, pues el mexicano arrojó positivo en una prueba de dopaje, sin embargo no fue motivo para despojarlo de su cetro.

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