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Fútbol

‘Pantera’ Nery lucirá en casa

Luis Nery enfrentará a Jetro Pabustan el próximo sábado 9 de junio en la Casa del Boxeo, Azteca 7

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Escrito por: Azteca Deportes

Tijuana, Baja California.- Luis “Pantera” Nery está entrenando a gran ritmo para reaparecer en casa, en Tijuana, el sábado 9 de junio, en una gran cartelera que prepara Zanfer a realizarse en el Auditorio Municipal de Tijuana y que será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

El ex campeón mundial Gallo WBC Nery (26-0-0, 20 ko’s) enfrentará al experimentado y sólido filipino Jetro Pabustan (29-5-6, 9 ko’s) retomando el camino que lo lleve a recuperar el campeonato mundial de peso Gallo, mismo que perdió en la báscula en Japón.

“Quiero ofrecerle otro gran espectáculo a mi gente y demostrar que soy el mejor peso Gallo del mundo, después de que mucha gente me criticó por no haber podido dar el peso en Japón, voy a salir con la mentalidad de demostrar que soy un peso Gallo natural, que soy el campeón y que espero reconquistar mi cinturón rápido”, expresó en la reunión celebrada con medios de comunicación en un restaurante en Tijuana .

El invicto peleador de 23 años advirtió que espera la luz verde del médico, pues trae molestia en su mano izquierda al haber golpeado directo al codo de un sparring, pero cree que no habrá problemas para subir al ring el 9 de junio.

Los boletos ya están a la venta en las taquillas del Auditorio Municipal de Tijuana y en El Foro, y en línea por taquillaexpress.com. con precios desde los 110 pesos entrada general.

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