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Fútbol

‘Pantera’ Nery mostrará sus armas

Este martes, el pugilista tijuanense abrirá las puertas de su entrenamiento con miras a su combate ante Shinsuke Yamanaka

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Escrito por: Azteca Deportes

Tijuana, Baja California. El campeón mundial Gallo del WBC, Luis "Pantera" Nery, ofrecerá un entrenamiento a los medios de comunicación este martes desde las 13:00 horas en el Gimnasio Mayen en Tijuana, Baja California.

El orgullo tijuanense de 23 años, está por cerrar preparación para la esperada pelea de revancha ante el japonés exmonarca mundial, Shinsuke "God´s Left" Yamanaka, el próximo 1 de marzo en Kokugikan, Tokio, Japón.

Nery (25-0, 19 kos) le arrebató el cinturón mundial Gallo WBC al derrotar en el cuarto asalto a Yamanaka (27-1-2, 19 kos) el pasado 15 de agosto en Kyoto, Japón.

Días después del combate, la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) informó al Consejo Mundial de Boxeo que Luis Nery dio positivo por la ingesta de carne en su dieta. La sustancia encontrada fue Zilpaterol, al igual que el clembuterol, suele estar en carne contaminada sobre todo en México. Luego de semanas de investigación el WBC determinó una revancha directa.

Nery se ha entrenado como nunca para la segunda pelea con Yamanaka y se encuentra en la etapa fuerte de su preparación a 3 semanas del choque titular. Nery ofreceré el entrenamiento a los medios y mostrar la gran forma física que ha obtenido en 8 semanas de campamento.

El Gimnasio Mayen se encuentra ubicado en la calle Primera 7711-7885, en la Zona Centro de Tijuana.

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