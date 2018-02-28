‘Pantera’ Nery pierde título en la báscula

Tokio, Japón. México amanecerá este miércoles con un campeón mundial de boxeo menos, luego de que el tijuanense Luis "Pantera" Nery perdió en la báscula el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En la ceremonia de pesaje rumbo a la pelea del jueves, el campeón mexicano subió a la romana y dio de forma inicial un peso de 123 libras, cinco arriba del límite de la división, por lo que tuvo dos horas para bajarlas.

Pero su intento fue inútil, pues apenas bajó dos libras y en su segundo intento en la romana registró 121, por lo que perdió el título sin intercambiar golpes.

Su rival y retador, el japonés Shinsuke Yamanaka, había registrado 117.5 libras, dentro del límite, la pelea se realizará pero sólo el nipón optaría al cetro, pero deberá imponerse; si pierde el combate el fajín quedaría vacante.

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