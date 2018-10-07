‘Pantera’ Nery tiene retorno triunfal

Luis “Pantera” Nery exhibió un brutal despliegue de poder y boxeo la noche de este sábado, y noqueó así al filipino Jason Canoy en el tercer round, en la pelea estelar de la función que presentó Zanfer este sábado, en el estadio Gasmart de Tijuana.

El ex campeón mundial, Nery (27-0-0, 21 ko’s) cumplió su promesa de buscar el nocaut rápido, e inició el pleito de manera explosiva, enviando de manera aparatosa a la lona en el primer round a Canoy con un poderoso gancho de izquierda a la quijada. El llamado “Dillinger” (29-9-0, 19 ko’s) cayó de forma pesada, de espaldas, visiblemente lastimado. La condición y el corazón guerrero del filipino le permitieron levantarse, responder al castigo y terminar el round.

En el segundo round, Nery bajó la intensidad pero boxeó y le repitió golpes a Canoy. En el tercero, el “Pantera” boxeó hacia atrás, bajó la guardia y tiró poco. Pero era una trampa a la que el filipino cayó.

Canoy se fue de frente, y Nery lo recibió con golpes de poder, y en cuanto lo prendió, el filipino resintió el castigo. El “Pantera” acertó una combinación de cinco golpes y Canoy visitó la lona cerca de su propia esquina. Escuchó de cuclillas la cuenta de protección y continuó en la batalla.

En esta ocasión, Nery no lo dejaría ir vivo. El “Pantera” fue por él, lo remató y le repitió golpes de poder con ambas manos. El réferi Jesús Becerra se apiadó de Canoy y le detuvo la contienda a los 2:44 minutos de ese tercer round. Aunque el peleador reclamó la decisión del tercero sobre la superficie, la propia esquina lo felicitó por la decisión. El “Dillinger” filipino estaba muy lastimado y sufrió su primera derrota por nocaut.

Con este triunfo, Nery es campeón mundial Plata Gallo CMB, y queda en línea para disputar el título del mundo, que actualmente está vacante.