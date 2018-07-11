Participa para ganar un guante firmado por J.C. Chávez

1. BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

2. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, así como aceptar haber leído el Aviso de Privacidad, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7, azteca7.com

a) Las personas participantes deberán ver la transmisión de la Pelea Manny Pacquiao vs Lucas Matthysseel día 14 de Julio a las 10:00 pm.

b) Durante la transmisión de la pelea en nuestra cuenta de Twitter se liberarán 3 preguntas que hacen referencia a carreras profesionales de nuestros boxeadores estrellas de La Casa del Boxeo.

c) Los participantes deberán enviarlas por medio de un tweet con el hashtag #HayTiro y mencionando a la cuenta de “@AztecaSiete”.

d) Las primeras 10 personas en contestar de manera correcta la dinámica publicada a través de nuestra cuenta de Twitter, podrán ser elegidas ganadores.

e) Las personas que participen deben de seguir la cuenta de “@AztecaSiete”.

f) El ganador será contactado por mensaje directo vía Twitter entre el día 16 de Julio. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

3. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7, hará la selección del ganador el día Lunes 16 de Julio 2018. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con las personas que hayan concluido de manera exitosa la dinámica publicada y cumplan con todas las bases y condiciones de este concurso.

b) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

c) Azteca 7, a través de un spot de TV y de sus cuentas oficiales de redes sociales, dará a conocer al ganador de este concurso del Jueves 28 al 30 de Junio 2018.