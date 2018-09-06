Pronostican una guerra mexicana en California

El ex campeón mundial Juan Francisco “El Gallo” Estrada y Felipe “El Gallito” Orucuta los protagonistas del combate estelar de la función Superfly3 que presentara 360 promotions este sábado 8 de septiembre en el Forum de Inglewood, prometieron hoy una verdadera guerra mexicana y que Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá en una copromoción de 360 Promotions y Promociones Zanfer.

“Me preparare muy bien en la altura del estado de México porque sé que tengo un rival muy fuerte este sábado, pero tengo el boxeo y la pegada para ganar la pelea y mantener en ruta a un campeonato mundial. Esta es una pelea muy importante para mi carrera”, dijo el sonorense Estrada ex monarca de peso Mosca de la AMB y OMB de la cuadra de Promociones Zanfer.

Esta será la cuarta pelea de Estrada en Los Ángeles, las últimas tres en la serie Superfly. “Pues muy contento en encabezar esta función. Las tres peleas anteriores que hecho en Los Ángeles han resultado muy buenas y estoy seguro que la que viene este sábado también será muy buena, toda esta cartelera tiene mucho talento y será una gran noche de boxeo en el Forum”, dijo Estrada.

Para Orucuta la pelea representa la mejor oportunidad de su vida. “Esta es la pelea que he buscado por mucho tiempo, estoy enfrentado a un gran campeón, en un histórico escenario y sin lugar a dudas es la pelea de mi vida y estoy seguro que esta será una guerra”, dijo el fuerte peleador capitalino Orucuta.

En el duelo co-estelar de la función el ídolo filipino Donnie Nietes buscará su cuarto campeonato mundial en cuatros diferentes divisiones cuando se enfrente a su compatriota Aston Palicte por el campeonato mundial de peso supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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