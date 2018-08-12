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Fútbol

¡Regreso triunfal de Jackie Nava!

La Princesa Azteca consigue el TKO sobre Alys Sánchez en la Arena Ciudad de México y apunta a la ‘Barbie’ Juárez

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Ciudad de México.- ¡Espectacular! Luego de una larga espera, Jackie Nava regresó al ring y lo hizo con un gran triunfo por nocaut sobre la venezolana Alys Sánchez.

La Princesa Azteca recibió el cariño de su gente ante una buena entrada en la Arena Ciudad de México y dejó su récord en 34-4-3 al volver a vencer a Sánchez (15-5-1).

En el inicio de la pelea, Sánchez lució mejor conectaba los mejores golpes a base de aprovechar su distancia con el jab.

Sin embargo, la púgil mexicana reaccionó de gran forma y yendo hacia adelante encerró a Sánchez y comenzó a castigarla con volados de izquierda y combinaciones al rostro y al cuerpo.

Para el sexto episodio, el dominio de Jackie persistía y con un impacto al rostro, Sánchez comenzó a tambalearse y sembrar en su rostro un dejo de preocupación. El séptimo round estaba por concluir cuando Nava conectó fuerte volado que una vez más, sacudió a la venezolana, pero esta vez, no habría recuperación.

Alys Sánchez no pudo recuperarse y se decretó victoria por TKO para Jackie Nava en el octavo episodio.

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