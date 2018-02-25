Rungvisai venció al ‘Gallo’ Estrada y mantuvo el título

Los Angeles, California. En una emocionante y cerrada pelea el tailandés, Srisaket Sor Rungvisai, retuvo el título mundial Supermosca WBC por decisión mayoritaria en 12 asaltos sobre el mexicano, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, en el combate estelar ante más de 8 mil personas en el Forum de Inglewood, California.

La pelea arrancó con un ligero dominio de Estrada, su derecha hizo daño a su rival, quien trató de volver con su diestra pero el sonorense se la quitaba muy buen. Poco a poco el tailandes empezó a acomodarse en el cuadrilátero, pero un resbalón suyo prendió al público. ‘El Gallo’ conectó tres derechas al rostro de Rungvisai que lo puso en malas condiciones.

A pesar de ese dominio de Estrada, no pudo liquidar a Rungvisai quien fue un poco más activo en el combate. Estrada (37-3, 25 kos) conectó solido al tailandés en los dos últimos asaltos, pero no fueron suficientes.

Juan Francisco estuvo a punto de noquearlo en el duedécimo asalto sin éxito. Finalmente, el combate terminó y se tuvieron que ir a las tarjetas de los jueces, las que marcaron lo siguiente: 114-114 y 115-113 y 117-111 para el tailandés, quien realizó la segunda defensa del cetro.