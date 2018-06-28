Se aproxima el regreso de Jackie Nava

El esperado regreso al ring de la mejor boxeadora mexicana de todos los tiempos Jackie ¨La Princesa Azteca¨ Nava está a la vuelta de la esquina.

Nava (33-4-3, 14 kos) lleva meses preparándose intensamente en su natal Tijuana y casi esta a punto para deleitar con su impresionante talento a los fans.

Jackie ex campeona mundial Gallo y Supergallo WBC y WBA no pelea desde hace 16 meses y esta ansiosa por volver al ring buscando en un futuro corto la esperada pelea contra Mariana ¨Barby¨ Juárez.

Jackie Nava entrena con su equipo de siempre Mario Mendoza, Miguel Reyes y el reconocido preparador físico Raúl Robles y luego de 16 semanas de campamento, reportan que el cuerpo de la primer boxeadora en ganar un título mundial femenil WBC ha respondido excelentemente y pronto recuperó su forma física.

Promociones Zanfer continúa en las negociaciones para cerrar una gran cartelera boxística con sorpresas en la Arena Ciudad de México para el mes de agosto. La información completa próximamente.

