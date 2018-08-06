Semana especial para Jackie Nava

Ciudad de México. Este sábado 11 de agosto, la majestuosa Arena Ciudad de México albergará otra gran gala de boxeo con dos de las mejores peleadores mexicanas de todos los tiempos.

En una copromoción de las empresas mexicanas Promociones Zanfer y Promociones del Pueblo presentan los regresos de Jackie “Princesa Azteca” Nava y Mariana “Barby” Juárez con rivales diferentes.

Por años, los aficionados, los especialistas y el mundo del boxeo azteca han pedido un enfrentamiento Nava vs Juárez y, en caso de que ambas guerreras mexicanas salgan triunfadoras este sábado en la Arena Ciudad de México, el choque será inminente a finales de octubre próximo.

Nava (33-4-3, 14 kos) no ha subido al ring para una pelea profesional desde febrero de 2017, cuando derrotó a la venezolana, Ana María Lozano, mientras que Juárez (49-9-4, kos), con mayor ritmo, venció a Carolina Arias en abril pasado, para hacer buena la cuarta defensa del campeonato Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta.

‘La Princesa Azteca’ enfrentará en su vuelta al boxeo a la venezolana, Alys Sánchez (15-4-1, 4 kos), en una pelea de revancha y Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá con todo el Box Azteca Team, encabezado por Eduardo Lamazón, Carlos Aguilar, Rodolfo Vargas y las leyendas, Marco Antonio Barrera y el gran campeón mexicano, Julio César Chávez.

Mientras que la campeona mundial Gallo WBC ¨Barby¨ Juárez expondrá por quinta ocasión el cinturón con la noqueadora japonesa Terumi Nuki (10-3, 7 kos) en una función de boxeo de alto voltaje femenil.

Tanto Nava como Juárez y también la hoy exboxeadora, Ana María Torres, fueron los pilares que dieron proyección al boxeo femenil en México, después de que la peleadora, Laura Serrano, buscara sin éxito una oportunidad para realizar en la década de los 90 la primera pelea profesional femenil en la capital del país.

Nava, de 38 años de edad, fue la primera campeona en la historia del CMB y, además de ser monarca en peso Gallo, también lo logró en la división de los Supergallos; ha sido siete veces campeona mundial en esos dos categorías y ha sostenido 22 combates de título mundial en 17 años de carrera profesional.

Juárez, también de 38 años, fue campeona mundial de peso Mosca y actualmente ostenta el campeonato de las 118 libras, peso Gallo, tras destronar a la africana, Catherine Phiri, ante más de 20 mil aficionados en el Zócalo de la Ciudad de México, en una histórica noche. Lleva cuatro exitosas defensas de su cetro y va por la quinta.

