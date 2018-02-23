Sor Rungvisai vs Juan Francisco “Gallo” Estrada en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado Box Azteca presentará el encuentro entre el monarca Supermosca del WBC, Srisaket Sor Rungvisai, de Si Sa Ket, Tailandia, quien expondrá su corona por segunda ocasión ante el clasificado mundial número uno Juan Francisco “Gallo” Estrada, de Puerto Peñasco Sonora, México. Combate pactado a 12 asaltos.

El mexicano Juan Francisco ¨Gallo¨ Estrada (36-2, 25 KO’s), uno de los boxeadores más sólidos actualmente en México, externa sentirse muy motivado y ansioso de subir al cuadrilátero: ¨Quiero el título mundial Supermosca del Consejo, el sábado tengo que ganar o ganar, es por honor y gloria¨ expresó muy seguro el sonorense Estrada.

Agregó que lleva varios años lidiando con lesiones que le han impedido llevar una constancia en los grandes niveles, pero ahora esta 100 por sano, ¨Las lesiones quedaron atrás, estoy sano, bien preparado y motivado para este combate y ser el top ten mundial¨ concluyó Juan Francisco, quien es entrenado por Alfredo Caballero.

Por su parte el monarca mundial, el tailandés Srisaket Sor Rungvisai (43-4-1, 39 KO’s), quien derrotó en el 2017 en dos ocasiones seguidas a nicaragüense ¨Chocolatito¨ González, que lo hizo saltar a la fama del boxeo mundial, expresó que ganará la pelea.

¨He estudiado bastante al mexicano Estrada, no vengo confiado en lo absoluto¨ dijo Rungvisai, quien también comentó: ¨Después de vencer a González, el mundo me conoció y lo que soy capaz de hacer, el sábado ganaré¨ reiteró el sorprendente tailandés.

No te pierdas las transmisiones de Box Azteca, que este 2018 seguirá transmitido las mejores peleas y a los más destacados pugilistas, todo de la mano de la máxima promotora del país: Zanfer Promociones y del inigualable equipo de narradores y especialistas del Box Azteca Team. A partir de las 10:30 de la noche por Azteca 7 y www.aztecadeportes.com.

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