Srisaket sor Rungvisai quiere regresar como héroe

Santa Mónica, EUA. El campeón tailandés Srisaket sor Rungvisai llega más que motivado para defender el título por segunda vez en su carrera y regresar a su país como lo hizo en las últimas dos ocasiones, como un héroe.

El tailandés expone su título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada, pelea que podrás ver por aztecadeportes.com y Azteca 7 este sábado a partir de las 22:30 horas.

“Venimos bien preparados para retener el título y darle a mi país otra gran victoria. Tengo mucho respeto por las habilidades de Estrada y sé que será una pelea difícil, pero vengo a dar todo para seguir siendo campeón mundial”, dijo Srisaket sor Rungvisai.

Por otra parte, el que desea el triunfo del “Gallo” es el “Príncipe” Cuadras, seguro de las capacidades de su compatriota y en espera de salir también con el brazo en alto para tener su revancha con el de Puerto Peñasco, Sonora.

“Quiero que gane Estrada y creo que tiene el estilo para vencer a Rungvisai. (Román ‘Chocolatito’) González se equivocó en la segunda pelea al fajarse con Rungvisai, pero Estrada es un boxeador paciente y sabe lo que está haciendo en el ring”, dijo.

Además, un triunfo de Estrada y de él los pondría nuevamente en una pelea muy disputada, misma que desea Cuadras, “me gustaría enfrentarlo de nueva cuenta para sacar la espina de la derrota que sufrí”.

Aunque para lograrlo tendrá que imponerse al puertorriqueño McWilliams Arroyo, agradecido con la oportunidad recibida y seguro de que dará un paso rumbo a un título mundial en un gran escenario como el Fórum de Inglewood.

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