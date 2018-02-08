Suite de hotel en Cancún llevará el nombre de JC Chávez

Cancún, Quintana Roo.- Los reconocimientos a Julio César Chávez no cesan; el ‘Gran Campeón Mexicano’ fue homenajeado en Cancún, al colocar su nombre en una suite de un prestigiado hotel.

La leyenda del boxeo estuvo presente en el alojamiento, donde cortó el listón de la habitación ‘JC Chávez’, agradecido con el homenaje que le rinden.

“Estoy contento, orgulloso, estos son reconocimientos que no los hubiera podido disfrutar y ver si hubiera seguido en el paso que andaba, esto es gracias a mi recuperación, a estar limpio, sano y llevar una vida ejemplar”, destacó.

Acompañado de familiares y del promotor Pepe Gómez, el ex pugilista observó un título verde y oro, guantes, un short y fotografías que adornan la habitación, en la cual hay batas, tazas, almohadas en la cama y camastros con la leyenda ‘JC’.

“No sé si sea la primera suite que lleva mi nombre, pero me siento contento, orgulloso, lástima que no la pueda aprovechar muy seguido, pues viajo mucho, aunque intentaré venir seguido para acá”, comentó.

Agregó que al ver las fotografías lo invaden los recuerdos de su exitosa carrera, “de las peleas que tuve, victorias que en su momento me dieron alegría y las derrotas, tristezas, cosas que quedaron en el gusto de la gente, estoy muy contento con lo que estoy viviendo”.

Te puede interesar: ‘Alacrán’ Berchelt sólo piensa en el KO