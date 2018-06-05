Talento yucateco en la Berchelt vs Barros

Ciudad de México. Si por sí sola la presencia de Miguel "Alacrán" Berchelt en su tierra adoptiva, Mérida, y más aún exponiendo su campeonato mundial Superpluma CMB, era motivo suficiente para esperar un lleno en el Poliforum Zamná el sábado 23, la conformación del resto de la cartelera en la que se dará proyección y una gran plataforma de consolidación al rico talento local, garantiza un espectáculo de primer nivel con peleas que harán vibrar a la exigente afición yucateca.

El “Alacrán” Berchelt (33-1-0, 29 ko’s) expondrá por tercera vez su título mundial de las 130 libras reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo, cuando se enfrente al argentino ex campeón mundial, Jonathan Víctor Barros (41-5-1, 22 ko’s).

Esta velada boxística será de gran relevancia para la sangre nueva del boxeo yucateco, ya que destacados prospectos, con muchas facultades y que podrían ser figuras en el mediano plazo, tendrán la gran oportunidad de demostrar sus alcances ya que serán puestos a prueba.

Uno de estos talentos es el llamado “Terrible”,William Puch (8-0-0, 4 ko’s), invicto, con una gran técnica y muy preciso a la hora de meter sus combinaciones, además de tener un recorrido del ring de alta escuela, con la rapidez, los movimientos y los desplazamientos adecuados para cada circunstancia de pelea, tanto para atacar como para defender.

Puch, de 22 años de edad, ha ganado sus dos peleas de este año de manera espectacular. Fue a Cancún a superar a un sólido prospecto local, como Christian Pech, y el pasado mes de abril venció claramente al joven talento chiapaneco, Juan Aguilar, en lo que fue su primera pelea programada a ocho rounds, cubriendo la ruta sin problemas.

También tomará parte en la función del sábado 23 en el Poliforum Zamná el invicto peso Superwelter, Darwin Berrón (5-0-1, 4 ko’s), que busca su tercera victoria de 2018. Berrón, de 20 años de edad, ha ligado dos victorias por nocaut, ambas en el segundo round, este año, luego de haber empatado en septiembre del año pasado en Cancún.

El promotor, Mario Abraham, confía en que de estos jóvenes, y del resto de la camada que viene empujando fuerte y que por el momento, son preliminaristas y de igual manera participarán en la función del sábado 23, surgirán las nuevas figuras y campeones mundiales del boxeo de Yucatán.

Los novatos que tendrán exposición en el Polifórum Zamná son: Ulises ¨Condor¨Martin, de peso Minimosca; Silvestre ¨Vampiro¨Camara y Nestor ¨Chino¨López Jr.

