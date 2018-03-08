Terán viene a liquidar al ‘Vaquero’

Ciudad de México. El experimentado boxeador venezolano, Breilor "Zulianito de Oro" Terán, ya está en la Ciudad de México y asegura que detendrá el impresionante paso que lleva el mexicano, Emmanuel "Vaquero" Navarrete, cuando se enfrenten este sábado en el Sindicato de Trabajadores del Metro.

La misma noche de este sábado, La Casa de Boxeo llevará también la pelea del campeón mundial Pluma WBO el mexicano, Óscar Valdez, realizando su cuarta defensa ante el inglés, Scott Quigg dese el StubHub en Carson, California.

Terán excontendiente al título mundial de 32 años arribó a la CDMX vía Panamá acompañado de su entrenador, Orangel Ramos, y viene dispuesto a sorprender al clasificado mundial, "Vaquero" Navarrete.

"La experiencia va de mi lado, he visto peleas del joven Navarrete y tiene el estilo para que demos una gran pelea y agarrarlo con mi pelea en corto, estoy en excelentes condiciones físicas", expresó el venezolano al aprobar el examen médico en las oficinas de la Comisión de Box de CDMX.

Emmanuel de 23 años , número dos en la clasificación mundial Supergallo WBA esta a un paso de disputar el título mundial. Apenas el pasado 20 de enero Navarrete dio una impresionante demostración de poder al noquear en dos rounds al filipino Glenn Porras en la Ciudad de México sumando el sexto nocaut en fila.