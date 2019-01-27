Tercera defensa exitosa de Jaime Munguía

HOUSTON, TEXAS.- El mexicano Jaime Munguía defendió de manera exitosa por tercera ocasión su título mundial superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al vencer por decisión unánime al peleador japonés Takeshi Inoue.

A pesar de las tarjetas de los jueces, Inoue complicó en varios lapsos del combate a Munguia, e incluso lo llegó a acorralar en los primeros asaltos del combate, pero "El Destructor" descifró de manera adecuada a su contrincante para contener sus embates.

El campeón del mundo se recuperó y castigó de manera importante al nipón, que firme aguantó y se mantenía en pie buscando alguna manera de librarse de los golpes de Munguia y lastimarlo, aunque por poco lo mandan a la lona en el décimo episodio.

Al final, a pesar del empeño de Inoue, el combate fue para el joven púgil azteca con tarjetas de 120-108, 120-108 y 119-109, que para algunos no reflejaron lo que se vio en el ring, pues hubo lapsos en donde el japonés puso en predicamentos a Munguia.

Al final de la batalla, Munguía reconoció la dureza del rival y los contratiempos que tuvo, además de valorar la experiencia adquirida.“Fue una buena pelea, me dejó una buena experiencia, el rival era muy fuerte. Quiero felicitarlo, quiero dedicar esta pelea a toda la gente que vino a verme”, expresó el mexicano.

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