logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Tercera defensa exitosa de Jaime Munguía

El campeón mexicano venció por decisión unánime al peleador japonés Takeshi Inoue para mantener su cetro superwélter de la OMB

KAL|1_ybh7tn9z
|Tom Hogan

Escrito por: Azteca Deportes

HOUSTON, TEXAS.- El mexicano Jaime Munguía defendió de manera exitosa por tercera ocasión su título mundial superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al vencer por decisión unánime al peleador japonés Takeshi Inoue.

A pesar de las tarjetas de los jueces, Inoue complicó en varios lapsos del combate a Munguia, e incluso lo llegó a acorralar en los primeros asaltos del combate, pero "El Destructor" descifró de manera adecuada a su contrincante para contener sus embates.

El campeón del mundo se recuperó y castigó de manera importante al nipón, que firme aguantó y se mantenía en pie buscando alguna manera de librarse de los golpes de Munguia y lastimarlo, aunque por poco lo mandan a la lona en el décimo episodio.

Al final, a pesar del empeño de Inoue, el combate fue para el joven púgil azteca con tarjetas de 120-108, 120-108 y 119-109, que para algunos no reflejaron lo que se vio en el ring, pues hubo lapsos en donde el japonés puso en predicamentos a Munguia.

Al final de la batalla, Munguía reconoció la dureza del rival y los contratiempos que tuvo, además de valorar la experiencia adquirida.“Fue una buena pelea, me dejó una buena experiencia, el rival era muy fuerte. Quiero felicitarlo, quiero dedicar esta pelea a toda la gente que vino a verme”, expresó el mexicano.

KAL|1_xztckufu

Te puede interesar: Confirma Cruz Azul lesión de Stephen Eustáquio

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP