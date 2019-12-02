Toda la presión está sobre él: Andy Ruiz

Arabia Saudita. El campeón mundial de peso pesado Andy Ruiz Jr cree que su revancha frente a Anthony Joshua será una pelea más dura que la sorprendente victoria que logró en junio, pero aseguró que toda la presión recae en el británico antes del combate en Arabia Saudita este fin de semana.

El púgil mexicano-estadounidense consiguió una de las mayores hazañas en la historia del boxeo al destronar al campeón mundial Joshua, que estaba invicto hasta ese momento, con un nocaut en el séptimo asalto de la pelea disputada en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Toda la presión está sobre él. La presión no está sobre mí, porque conseguí mi sueño, lo hice realidad", dijo Ruiz antes del combate. "Por supuesto que quiero más, quiero el legado de Andy Ruiz Jr".

Ruiz derribó a Joshua cuatro veces en la pelea de junio, pero dijo que esta vez su rival será más cauteloso.

"Si quiere golpear, mejor para mí. Me encanta golpear, porque ese es el boxeador que soy (...) Un golpe puede cambiar la pelea. Eso es lo que sucedió el 1 de junio", sostuvo Ruiz.

Ruiz Jr ha sufrido solo una derrota en 34 peleas, cuando perdió por decisión de los jueces ante Joseph Parker en 2016.

Reuters

