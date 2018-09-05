Triunfo es clave para aspiraciones de Estrada

El último obstáculo para que Juan Francisco “Gallo” Estrada reciba una nueva oportunidad de ser campeón mundial Supermosca WBC es otro mexicano, y lo enfrentará este sábado en el majestuoso e histórico Forum de Inglewood.

“Gallo” Estrada (36-3-0, 25 ko’s) enfrentará al fuerte boxeador mexiquense Felipe “Gallito” Orucuta (36-4-0, 30 ko’s) en la pelea principal de la velada “Superfly 3” que será eliminatorio de título mundial Supermosca WBC a 12 rounds.

Para Estrada, un triunfo le representaría pelear de nuevo ante el campeón mundial Supermosca CMB, Srisaket Sor Rungvisai, tan pronto como a finales diciembre, o en las primeras semanas del próximo año.

Rungvisai también debe salir adelante en la tercer defensa del cetro que realizará en octubre próximo ante el mexicano Irak Díaz. El tailandés le arrebató sorpresivamente al ¨Chocolatito¨ González el cinturón y lo ratificó en una espectacular revancha noqueando al ídolo de Nicaragua.

Será una pelea de mucha acción y emociones constantes, pues tanto “Gallo” como “Gallito” tienen estilos agresivos, les gusta pelear en el centro del ring y tienen esa gallardía y valentía del boxeador mexicano de ir siempre al frente y jamás darse por vencidos.

Este combate lo podrás vivir a través de Azteca 7, la Casa del Boxeo a partir de las 10:30pm

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