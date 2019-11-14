Valdez vs ‘Jaguarcito’ Gutiérrez: el camino hacia Berchelt

Las Vegas, EEUU.- El próximo 30 de noviembre Óscar Valdez sube de nuevo al cuadrilátero para medirse con Andrés ‘Jaguarcito’ Gutiérrez, en la incursión del sonorense en una nueva división, la de los ‘super pluma’.

Este reto será clave en sus aspiraciones a un nuevo título, pues de ganar se abren las puertas para poder enfrentar a Miguel "Alacrán" Berchelt, quien es el actual campeón de dicha división por parte del Consejo Mundial de Boxeo.

Esta posibilidad se da debido a que en la pasada convención del organismo, Valdez fue clasificado como número uno de la división y de ganar este próximo combate se colocaría como el retador mandatorio a dicho galardón.

Un pleito que se antoja para todos los fanáticos del boxeo, ya que ambos han demostrado ser grandes campeones, han dado espectaculares batallas arriba del cuadrilátero y el orgullo mexicano siempre garantiza que dos ‘guerreros azteca’ se suben a dejar todo.

Por: René Romero

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