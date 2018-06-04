‘Vaquero’, a un paso de ser campeón

Ciudad de México. El sábado, la acción de Box Azteca fue en Monterrey, Nuevo León, en la arena José Sulaimán. Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete (25-1 22ko`s) y el colombiano, José ‘General’ Sanmartín (26-5-1 17ko`s), disputaron la pelea eliminatoria para campeonato del mundo súper gallo de la AMB.

En los primeros rounds, el de la Ciudad de México mostró dominio de la pela, fiel a su estilo, presionando y tirando buen volumen de golpes. Sin embargo, durante el cuarto, una lesión de la mano izquierda lo empezó a poner en aprietos conforme fue avanzando la pelea; el dolor empezaba a causar estragos en la cantidad de golpes tirados y eso dio confianza al colombiano para empezar a llevarse varios de los rounds de la segunda mitad de la pelea.

‘El Vaquero’ tuvo que moverse y evadir las embestidas del colombiano, sin embrago en la segunda mitad del undécimo round, el mexicano mostró corazón de campeón entrando al intercambio de golpes. Para el episodio 12, Navarrete salió con muchas ganas de terminar con la mano en alto y como si no estuviera lesionado, conectó con ambas manos arriba y abajo hasta que logró un gancho al hígado impresionante antes de la mitad del episodio, para fulminar al ‘General’.

Ahora queda en espera de quien será su rival para lograr su sueño de ser campeón del mundo

Lo que no te puedes perderPara este fin de semana, vale la pena tener todo listo para un gran sábado. Primero, una revancha entre dos mexicanos por el campeonato pluma de la AMB: Leo Santa en Cruz (31-1-1 19ko`s) contra Abner Mares (31-2-1 15ko`s). En la primera batalla, los jueces vieron ganar a Santacruz por muy poca diferencia; esta fue una verdadera guerra, pues pocas veces se había visto a Mares en tanto intercambio de golpes. Esto nos hace pensar que será una intensa segunda batalla y se espera que esta vez no llegue a la decisión.

El segundo combate esperado es en Las Vegas. El regreso del mejor peleador libra por libra, para mi gusto, el invicto, Terence Crawford (32-0 23ko`s), sube de categoría después de haber dominado la de los ligeros y súper ligeros, para combatir ante el australiano, Jeff Horn (18-0-1 12ko`s), el mismo que en una polémica pelea venció a Manny Paquiao.

Esta es la primera vez que Horn sale de Australia y, aunque el estadounidense es el favorito, vale la pena seguirla de cerca para ver si ahora sí, toman en serio a Crawford y lo colocan a la altura de peleadores como Gennady Golovkin para ser considerado el mejor libra por libra.

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